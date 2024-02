Geltendorf

Aus für MVV-Expressbus nach Geltendorf löst Verärgerung aus

Plus Dem Kreisausschuss ist ein Anschluss des Landkreises an einen MVV-Expressbus nach Oberpfaffenhofen zu teuer. Warum das rund um Geltendorf unverständlich ist.

Von Gerald Modlinger

Mit seiner Ablehnung der geplanten Verlängerung der Expressbuslinie von Großhadern nach Oberpfaffenhofen bis Geltendorf hat der Kreisausschuss im nordöstlichen Kreisgebiet Verärgerung und Kritik ausgelöst. Anstatt einen "angebotsorientierten" öffentlichen Personennahverkehr aufzubauen, wie dies in den Nachbarlandkreisen Fürstenfeldbruck und Starnberg geschehe, "wird bei uns der Nahverkehr eher kaputtgespart", kritisiert Robert Sedlmayr, der Bürgermeister von Geltendorf. Im Kreisausschuss stimmte der ÖDP-Kommunalpolitiker als einziger für die Expressbus-Verlängerung. Verärgert ist aber nicht nur Sedlmayr, auch Vertreter von Pro Bahn oder dem Arbeitskreis Verkehr in Eresing stimmen in die Kritik an der Entscheidung ein.

Im Umland von München wird seit Jahren ein Netz von Expressbuslinien geknüpft. Als Ergänzung zum sternförmigen und münchenzentrierten S-Bahn-Netz verbinden die Schnellbusse die einzelnen S-Bahn-Stränge und Kreisstädte wie Fürstenfeldbruck und Dachau oder Fürstenfeldbruck und Starnberg, ohne dass ÖPNV-Nutzer zuerst nach München fahren und dort in eine andere S-Bahn-Linie umsteigen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

