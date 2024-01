Auto stößt bei Geltendorf gegen einen Baum

Eine 31-jährige Frau wird bei einem Verkehrsunfall bei Geltendorf verletzt. Auch ihre beiden Kinder werden in ein Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der Staatsstraße 2054 bei Geltendorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 31-jährige Frau mit ihrem Pkw auf die linke Fahrspur. Sie konnte das Auto nicht mehr beherrschen und stieß mit der rechten Fahrzeugfront an einen Baum. Dabei verletzte sich die Frau.

Die im Fahrzeug befindlichen beiden Kleinkinder waren laut Polizei ordnungsgemäß in ihren Kindersitzen gesichert. Der Rettungsdienst brachte vorsorglich die Fahrerin und ihre Kinder ins Krankenhaus. Warum die Frau nach links von der Fahrbahn abkam, ermittelt nun die Polizei. Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)

