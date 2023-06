Autoreifen wird in Geltendorf durch deponierte Schraube beschädigt

Eine unbekannte Person deponiert in Geltendorf eine Schraube an einem Auto. Als die Eigentümerin des Fahrzeugs losfährt, wird ein Reifen beschädigt.

Im Bereich der Bahnhofstraße in Geltendorf ist ein Reifen an einem Toyota beschädigt worden. Dazu wurde zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag eine Schraube, die mittig in einem kleinen Plastikplättchen montiert war, hinter dem hinteren linken Reifen deponiert, so die Polizei. Dadurch stach die Schraube in den Reifen, als die Eigentümerin mit ihrem Fahrzeug losfuhr.

Der Reifen konnte repariert werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet Zeugen, die etwa eine Person im Bereich der Bahnhofstraße um geparkte Fahrzeuge herumschleichen sahen, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

