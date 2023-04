Bahn stellt Service-Angebot am Geltendorfer Bahnhof ein

Vor fünf Jahren richtete die Bahn in Geltendorf ein Videoreisezentrum ein. Jetzt ist das Service-Angebot am Bahnhof verschwunden.

In Geltendorf gibt es kein Videoreisezentrum mehr. Das hat jetzt die Deutsche Bahn bestätigt. Die bisherige Service-Einrichtung am Bahnhof musste zum 31. März abgebaut werden, eine Neuerrichtung ist laut Bahn nicht vorgesehen.

Zwei Gründe nannte ein Sprecher der Deutschen Bahn als Grund für die Einstellung dieses Angebotes: Zum einen habe der Vermieter die Standfläche gekündigt. Aus diesem Anlass sei der Standort eingehend geprüft worden. Dabei wurde festgestellt, dass das Videoreisezentrum seit der Inbetriebnahme im Jahr 2018 nur in einem sehr geringen Umfang von den Fahrgästen genutzt wurde.

Ein Videoreisezentrum funktioniert so: Bahnkunden können über eine Ruftaste Kontakt zu einem Reiseberater in der Zentrale herstellen. Der Reiseberater schaltet sich via Kamera und Mikrofon auf den jeweiligen Bildschirm. Das Beratungs-/Verkaufsgespräch kann beginnen. Der Kunde kann die begleitenden Aktivitäten des Beraters auf einem Monitor neben dem Bildschirm verfolgen. Der Kunde zahlt am Fahrkartenautomaten in der Seitenwand des Videoreisezentrums. Akzeptiert werden Bargeld, Girocard/Maestro-Karte oder Kreditkarte. Stand November 2022 gab es in Bayern gut 30 solcher Service-Angebote.

Welche Alternativen für den Fahrkartenverkauf die Deutsche Bahn anbietet

Nach Abstimmung mit allen relevanten Partnern – darunter auch die Gemeinde Geltendorf – habe der Aufgabenträger, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, das Videoreisezentrum nicht mehr zu beauftragen.

Als Alternative stehen am Standort insgesamt drei Fahrausweisautomaten zum Fahrkartenkauf zur Verfügung. Weiterhin können Fahrausweise im Internet zum Selbstausdrucken unter www.onlineticket-muenchen.de und über die Apps „München Navigator“ und „DB Navigator“ erworben werden, heißt es von der Deutschen Bahn.

Lesen Sie dazu auch