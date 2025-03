Baustelle: Bahnhofstraße in Geltendorf wird nachts gesperrt

Ab Montag, 31. März, bis voraussichtlich Freitag, 25. April, finden im Bereich der Bahnhofstraße 99 bis 105 in Geltendorf Kanalbauarbeiten statt. Deswegen ist die Straße an dieser Stelle von Montag bis Freitag jeweils nachts von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Das teilt die Gemeinde Geltendorf mit. Während der Nachtstunden wird der Verkehr über Eresing, Schwabhausen und Kaltenberg umgeleitet. Tagsüber und am Wochenende kann der Bereich der Baustelle befahren werden. (AZ)

