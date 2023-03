Bayern und Pfalz: Gemeinsames Konzert in Geltendorf

Plus Beim Frühjahrskonzert des Geltendorfer Blasorchesters ist auch der Musikverein "Harmonie" aus Schaidt in der Pfalz dabei. Das ergibt ein grandioses Musikerlebnis.

Das Geltendorfer Blasorchester präsentierte sich heuer wieder beim Frühjahrskonzert mit herrlichen Stücken, angefangen von Märschen über Filmmusik bis hin zu Melodien mit Karibik-Flair den Gästen in der Turnhalle von Geltendorf. Diesmal präsentierte auch der befreundete Musikverein "Harmonie“ aus Schaidt in der Pfalz sein musikalisches Können.

Geltendorf und Schaidt verbindet eine mehr als 50-jährige Freundschaft, heuer war der Musikverein Harmonie aus Schaidt zum ersten Mal in Geltendorf zu hören. Zustande gekommen war das Konzert im vergangenen Jahr bei einem Besuch des Blasmusikorchesters Geltendorf in Schaidt, wo im Juli die Kerwe (Kirchweih) nach zweijähriger Corona-Pause wieder für drei Tage gefeiert wurde. Im Gegenzug luden die Geltendorfer die Schaidter Musiker zu ihrem Konzert ein, so Daniel Klingl, Leiter des Blasorchesters Geltendorf.

"Alte Kameraden" sorgen für einen schwungvollen Start des Konzerts

Den ersten Teil des Abends eröffnete das Blasorchester Geltendorf schwungvoll mit dem Marsch "Alte Kameraden“ von Carl Teike. Fortan ging es weiter mit dem Marsch "Ein halbes Jahrhundert“, was auch gut zu der Partnerschaft zwischen Geltendorf und Schaidt passt.

Nach drei Stücken standen Auszeichnungen und Ehrungen von Musikern auf dem Programm, die der stellvertretende Bezirksleiter Clemens Weihmayer vom Musikbund Ober- und Niederbayern vornahm. Daniel Klingl erhielt für 15 Jahre als Dirigent und Ulrich Lichtenstern für 50 Jahre Musiker eine Ehrung überreicht. Für 15 Jahre gab es eine Ehrenurkunde für Susanne Müllner und Franziska Wimmer. Es folgten noch sieben Leistungsabzeichen. Bronze erhielten Sophie Feigl, Lisa Ditsch und Tamara Zauner (Klarinette), Moritz Baader (Saxofon), Simon Feigl (Schlagzeug), Silber Lili Hanakam (Saxofon) und Gold Johann Feigl (Tenorhorn).

Musikalische Wucht aus der Pfalz in Geltendorf

Danach ging es in die Karibik mit "Fluch der Karibik“, gefolgt von einem "The Best of Beatles“ im Programm weiter. Mit dem "Erzherzog-Albrecht Marsch“ beendete das Blasorchester seinen grandiosen Auftritt vor der Pause und übergab die Bühne an den Musikverein "Harmonie“ Schaidt mit ihrem Dirigenten Sascha Fath.

Schon nach den ersten Tönen von "National Emblem“ konnte man die musikalische Wucht des Musikvereins Schaidt hören. Nun folgte ein klassischer Teil mit "The Sound of Silence“, dem Medley "The Greatest Showman“ und der "80er Kult(tour)“. Mit dem flotten Marsch "Eine letzte Runde“ beendeten die Pfälzer Musiker ihr Programm, bevor es mit dem großen Finale weiterging.

Dabei bekamen die Zuhörer die beiden Blasorchester gemeinsam zu hören. An die 65 Musikerinnen und Musiker spielten gemeinsam als Zugabe auf der Bühne "Wir Musikanten“, das von Ehrendirigent Josef Klingl dirigiert wurde.

Am Ende werden die Besucher zum Singen aufgefordert

Die zweite Zugabe "Festival Trumps“ dirigierte Sascha Fath von den Schaidtern. Zum Abschluss des Abends forderte Daniel Klingl bei "Auf der Vogelwiese“ die Zuhörer zum Singen auf.

Der Musikverein "Harmonie“ überreichte einen Geschenkkorb mit Pfälzer Spezialitäten, darunter der berühmte "Saumagen“, der durch Altbundeskanzler Helmut Kohl Bekanntheit erlangte. Im Gegenzug gab es vom Blasorchester Geltendorf passend zur Starkbierzeit einen Ritterbock in ausreichender Menge für die Schaidter Musikanten.

Mit diesen Präsenten endete ein Konzert mit zwei großen Blasorchestern mit grandioser, wuchtiger Blasmusik. Für viele Gäste war das ein Abend, den man so schnell nicht vergisst.