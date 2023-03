Bei Geltendorf und Kaltenberg wird die Staatsstraße saniert

Das Staatliche Bauamt kündigt eine Baustelle bei Geltendorf und Kaltenberg an. Ein Großteil der Arbeiten soll nachts erfolgen.

Der Fahrbahnbelag auf der Staatsstraße 2054 bei Kaltenberg und Geltendorf muss an mehreren Stellen dringend saniert werden. Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten, erfolgen die Straßenbauarbeiten insbesondere im Bereich Kaltenberg teilweise im Rahmen nächtlicher Straßensperrungen, informiert das Staatliche Bauamt in Weilheim. Die Sperrungen sind in den Nächten von Mittwoch, 12. April, bis Freitag, 21. April, jeweils von 19 bis 5.30 Uhr geplant. Während der Sperrungen erfolgen auch Arbeiten der Gemeinde an der Trinkwasserleitung. Witterungsbedingte Verschiebungen können nicht ausgeschlossen werden.

Während der Sperrungen wird eine Umleitung über Eresing eingerichtet. Tagsüber wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Behinderungen durch tagsüber ausgeführte Bauarbeiten können aber nicht ausgeschlossen werden. Vorarbeiten für die Trinkwasserleitung sind tagsüber bereits ab Dienstag, 4. April, geplant. Die Sanierungsarbeiten kosten etwa 200.000 Euro und werden von einer Schongauer Firma ausgeführt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch