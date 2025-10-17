Bergmesse auf dem Buchenberg

Am 21. September fand für die Pfarreiengemeinschaft eine Bergmesse auf der Buchenbergalm in der Nähe des Forggensees im Allgäu statt. Schon zum 18. Mal organisierte das Blasorchester Geltendorf diese mittlerweile traditionelle Veranstaltung. Vorbei an saftigen Almwiesen und über schattige Wurzelwege führt der Aufstieg von Buching aus in einer knappen Stunde zur Buchenbergalm auf 1.140 Meter. Die besondere Lage dieser Alm bietet herrliche Rundumblicke auf die Ammergauer Alpen im Süden und das Voralpenland im Norden. Wer es bequemer und nicht so anstrengend haben wollte, konnte auch in zehn Minuten mit dem Sessellift hochschweben.

Auch in diesem Jahr waren wieder Teilnehmer aus vielen Teilen der Pfarreiengemeinschaft Geltendorf zur Bergmesse gekommen. Insgesamt wurden an diesem Vormittag drei Bergmessen parallel auf der Buchenbergalm gefeiert. Auch viele andere - zufällig anwesende - Bergbesucher feierten die Bergmesse der PG Geltendorf mit. Auf einer Freifläche der Alm wurde bei schönstem Wetter Eucharistie gefeiert. Der Zelebrant war dieses Jahr Pater Michael vom Kloster St. Ottilien. Pater Michael hat einen Teil seines Studiums in Salzburg verbracht. Basierend auf dem heutigen Evangelium „ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon“, nannte er beispielhaft hierfür das Stück „Jedermann“ von Hugo von Hofmannsthal, welches jedes Jahr in Salzburg aufgeführt wird. Die musikalische Begleitung der Bergmesse durch das Blasorchester Geltendorf unter der Leitung von Daniel Klingl war, wie jedes Jahr, sehr gelungen. Der Gottesdienst schloss nach dem Segen mit der Bayernhymne "Gott mit dir du Land der Bayern", stimmgewaltig und imposant vor dem herrlichen Bergpanorama. Nach dem Gottesdienst gab es in und um die Almgaststätte herum die Gelegenheiten, sich köstlich bewirten zu lassen, Gemeinschaft zu pflegen und das schöne Wetter mit wärmender Sonne noch eine Weile auszukosten. Die besonders klare Weitsicht war heuer sehr schön. Da freut man sich schon auf die Bergmesse im nächsten Jahr.

