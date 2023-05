Das Jubiläumsfest des TSV Geltendorf ist ein Volltreffer

Der TSV Geltendorf nimmt auch sein Jubiläumsfest sportlich: So geht es nach den ersten Tagen mit Sport und Party am Wochenende weiter.

Pünktlich zum Jubiläum kam am Morgen des Himmelfahrtstages die Sonne, und alle Organisatoren vom TSV Geltendorf atmeten auf. Denn auch die 100-Jahr-Feier nimmt der TSV sportlich: In sechs Tagen präsentiert sich der Fußballverein mit vielen Veranstaltungen für Groß und Klein und richtet, wie angekündigt, eine "große Sause" aus.

Der 1923 von 18 Personen gegründete Turn- und Sportverein hat 100 bewegte Jahre hinter sich. In den ersten beiden Jahrzehnten des Bestehens des Vereins traf man sich regelmäßig beim „Eder-Wirt“. Nach 1945 gab es von der US-Militärregierung eine Genehmigung zur Wiederaufnahme des Vereinslebens. Da wenig Geld da war, griff man bei Auswärtsspielen zu kuriosen und billigen Transportmitteln wie einen Lastwagen der Firma Brucklachner aus Moorenweis, da die Spieler die Fahrtkosten selber tragen mussten. Auch mit dem Zug fuhr man zu den Auswärtsspielen, soweit sie an einer Bahnlinie lagen.

Schon der erste Partyabend ist ein Erfolg für den TSV Geltendorf

All diese Anekdoten der Vergangenheit kann man sich heute beim TSV nicht mehr vorstellen und man denkt schmunzelnd zurück von der Gründungszeit bis heute. Und dieser Tage sind die 100 Jahre nach dreijähriger Festvorbereitung ein Grund, groß zu feiern. Bereits am Mittwoch ging es mit einem Konzert von Django 3000 aus Unterwössen im Chiemgau los. Der erste Abend war schon der erste Erfolg der Festtage: Das Bierzelt war voll, und bis spät in die Nacht wurde mit den befreundeten Gastvereinen aus der Pfälzer Partnergemeinde Schaidt (um die 50 Personen) und Ernsthofen aus Niederösterreich (mit 30 Personen) gefeiert. Die Freundschaft nach Niederösterreich kam übrigens vor 60 Jahren zustande, als ein Geltendorfer eine Ernsthofenerin heiratete.

Nach dem Bieranstich stoßen (von links) Daniel Kalkschmidt, Bürgermeister Robert Sedlmayr und Patrick Kalkschmidt, der Vorsitzende des TSV Geltendorf, auf ein schönes Jubiläumsfest an. Foto: Alwin Reiter

Nach der ersten Partynacht war der folgende Morgen für manche Feiernde nicht ganz so einfach, als es mit Weißwürsten und der Blaskapelle aus Walleshausen weiterging. Voll leistungsfähig zeigte sich beim Bieranstich aber Bürgermeister Robert Sedlmayr: Mit zwei Schlägen und einem halben Sicherheitsschlag zapfte er das erste Fass Augustiner-Festbier an.

Am Vatertag gehört den Alten Herren das Spielfeld

Das Motto am Vatertag hieß naheliegenderweise „Vatertagsolympiade“ mit AH-Turnier. TuS 08 Schaidt zog mit Soundbox und lauter Musik auf das Spielfeld, um auf sich aufmerksam zu machen. Beim Spiel vom SC Ernsthofen gegen Schwabhausen gab es vom österreichischen Publikum deftige und liebevolle Bemerkungen im herrlichen österreichischen Dialekt. Das Finale machten aber die DJK Schwabhausen und der TSV Türkenfeld (0:1) unter sich aus. Am Abend gab es Live-Musik mit der Lokal-Gruppe „Himmel, Arsch & Zwirn“.

Am Vatertag war beim Jubiläumsfest des TSV Geltendorf AH-Fußball geboten: Das Foto zeigt das Spiel der Penzinger (in Rot) gegen die Geltendorfer. Foto: Alwin Reiter

Am Freitagabend folgt nach dem Fußball-Blitzturnier mit dem TSV Geltendorf, TuS 08 Schaidt und Ernsthofen aus Niederösterreich die nächste große Party im Zelt unter dem Motto „Trikotparty“.

Am Sonntagabend folgt beim TSV Geltendorf ein Kabarett-Glanzlicht

Am Samstag geht es erst wieder am Nachmittag munter weiter mit Elfmeterschießen und am Abend mit einer Stimmungsband „Froschenkapelle“ und anschließend Partymusik und Barbetrieb.

Am Sonntag wird es etwas ruhiger angegangen: Nach Gottesdienst und Festakt folgt ein Familien- und Jugendtag. Der Abend klingt mit einem Kabarett von Gerhard Polt und den Well-Brüdern aus.

Am Montagnachmittag sind der TSV Geltendorf und Festwirt Magnus Ostenrieder noch Gastgeber für den Kreisseniorennachmittag. Dazu spielt das Blasorchester Geltendorf auf und es treten verschiedene Vereine auf, bevor gegen 17 Uhr die "große Sause" in Geltendorf endet.