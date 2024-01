Die Feuerwehr ist in Geltendorf ganz vielseitig im Einsatz

Die Geltendorfer Feuerwehr war 2023 rekordverdächtig oft unterwegs: bei Bränden, Hilfeleistungen aber auch für das gesellschaftliche Leben im Dorf.

Ein arbeitsreiches Jahr hat die Feuerwehr Geltendorf hinter sich: egal, ob bei den Einsätzen und Übungen oder beim Bau des Feuerwehrstadels neben dem Gerätehaus, der am 18. Dezember von der Gemeinde an die Feuerwehr übergeben wurde. Dazu kam noch das Dreschfest, bei dem alle mithalfen. Ohne die ganzen freiwilligen Helfer bei den verschiedenen Aktionen im vergangenen Jahr wäre das nicht zu schaffen gewesen, betonten Kommandant Andreas Höpfl und Vereinsvorstand Stephan Waldleitner bei der Jahreshauptversammlung.

Auch die Jugendfeuerwehr mit ihren 16 Jugendlichen war bei zehn Übungen und einem Wissenstest sehr aktiv, informierte Jugendwart Manuel Bingießer. Ende des Jahres 2023 hatten sich schweren Herzens die Jugendwarte Robert Rauschmayr und Stephan Waldleitner nach Jahrzehnten langer Arbeit in unzähligen Stunden mit den Jugendlichen verabschiedet.

Die Aktiven der Feuerwehr Geltendorf hatten fast 80 Einsätze zu bewältigen

Auch die aktive Mannschaft mit ihren 56 aktiven Mitgliedern kann auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Fast 80 Einsätze mussten abgearbeitet werden, so Höpfl in seiner Rede, sodass 2023 zu den wohl einsatzreichsten Jahr in die Geschichte der Feuerwehr Geltendorf einging. Höpfl wies darauf hin, dass die Einsatzzahlen in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Grund sei der Klimawandel, was im vergangenen Jahr etwa an einem brennenden Gerstenfeld im Juli bei Jedelstetten abzulesen gewesen sei, wo das mitgeführte Wasser an die Grenzen gelangte. Höpfl zeigte, dass die Feuerwehr auch auf die Güllefässer und das Grubbern zum Bilden einer Schneise auf die Landwirte angewiesen sind.

Ein großes Feuerwehraufgebot rückte auch zum Brand einer Gartenhütte mit enger Verbauung an. Auch zur technischen Hilfeleistung wurde die Feuerwehr oft gerufen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr von der aktiven Mannschaft und Jugendfeuerwehr 3877 Stunden ehrenamtlich geleistet, davon entfielen 882 Stunden auf Einsätze, der Rest auf Übungsstunden.

Beim Dreschfest in Geltendorf kündigen sich Änderungen an

Kreisbrandmeister Tobias Resch sagte, im Brandabschnitt 6 sei im vergangenen Jahr „ordentlich was gelaufen, hier wurden die meisten Einsätze geleistet im Landkreis Landsberg“, so Resch in seiner Rede. Er teilte den Anwesenden mit, dass die Kreisbrandinspektion mit dem bisherigen Kreisbrandmeister Thomas Schmid einen vierten Kreisbrandinspektor in Dienst gestellt hat.

Der Feuerwehrverein mit seinen 187 Mitgliedern kann auf 17 Termine im vergangenen Jahr zurückblicken. Ein großes Ereignis war das dreitägige Dreschfest mit Bayerischen Abend und einem Kabarettabend. Das nächste Dreschfest soll 2026 stattfinden, aus Kostengründen jedoch wahrscheinlich mit einem anderen Konzept, so Waldleitner.

Zwei Aktive werden für ihren langjährigen Dienst geehrt

Bürgermeister Robert Sedlmayr bezeichnete den Feuerwehrverein als aktivsten Verein in Geltendorf. Er teilte mit, dass der Feuerwehrstadel in Kaltenberg von der Gemeinde übernommen wurde.

Bevor die Kommandanten und Vereinsvorsitzenden neu gewählt wurden, gab es Ehrungen für Gerhard Thoma (25 Jahre aktiver Dienst und Mitgliedschaft im Feuerwehrverein), Robert Rauschmayr (40 Jahre) und Georg Winterholler (40 Jahre Vereinszugehörigkeit).

Tag der offenen Tür beim Feuerwehrstadel in Geltendorf geplant

Zum Vorsitzenden des Feuerwehrvereins wurde mit 52 von 54 Stimmen wieder Stephan Waldleitner gewählt. Zweiter Vorsitzender wurde mit der gleichen Stimmenzahl erneut Andreas Höpfl. Als Kommandant wurde mit 38 von 39 Stimmen Andreas Höpfl wiedergewählt, mit der gleichen Stimmenzahl Florian Fehre zu seinem Stellvertreter.

Für 2024 sind ein Tag der offenen Tür am Feuerwehrstadel sowie ein Feuerwehrausflug geplant, der wegen der vielen Arbeit 2022 nicht stattfinden konnte. Zu Weihnachten ist wieder die Dorfweihnacht geplant.