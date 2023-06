Die Linie 810 wird mittlerweile gut angenommen

Nach anfänglicher Skepsis haben sich Geltendorfs Bürger mit der Busverbindung zwischen den S-Bahn-Stationen Geltendorf und Mammendorf angefreundet.

Er fährt von Montag bis Samstag zwischen 5:24 Uhr und 20:04 Uhr, der Bus der Linie 810 des Münchner Verkehrsverbunds, der die S-Bahn-Station Geltendorf mit der S-Bahn-Station Mammendorf im 40-Minuten-Takt verbindet. Beim Start im November 2019 waren viele Geltendorfer noch skeptisch, obwohl es zum Start der Linie bereits fünf Haltestellen innerhalb Geltendorfs gab und die neue Linie heute 22 Haltepunkte anfährt.

In den ersten Wochen und Monaten sah man selten Fahrgäste im Bus mitfahren, der Probebetrieb lief bis 21. Januar 2021. Heute scheint die Linie 810, die gegen einige Stimmen aus dem Geltendorfer Gemeinderat weitergeführt wird, zu einem Erfolgsmodell für die Gemeinde zu entwickeln. Schließlich können die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem MVV-Ticket von der Ortsmitte bis nach München fahren. Inzwischen wurden die Haltestellen in Geltendorf um drei zusätzliche erweitert, somit hat die Linie auf der gesamten Länge 25 Haltestellen, davon allein acht in Geltendorf.

So mancher denkt über eine weitere Buslinie nach

Auch für jüngere oder ältere Menschen, die gar nicht mit dem Auto mobil sein können, bringt diese Buslinie Vorteile. Der Bus fährt gleich zwei Lebensmittelmärkte an (Moorenweis und Geltendorf), sowie den Geltendorfer Friedhof oder auch die Gaststätte zum Alten Wirt.

Inzwischen nutzen immer mehr Fahrgäste das Angebot. Pendler, die normalerweise mit dem Zug von Geltendorf nach München fahren, können, wenn die Bahnstrecke mal wieder gesperrt ist, auf den 810-er-Bus und die S-Bahn ausweichen.

Da die Linie 810, die von der Firma Neumayr aus Dünzelbach betrieben wird, nur Haltepunkte nördlich des Bahnhofs Geltendorf bedient, wäre eine südliche Linie für viele Pendler zum oder vom Bahnhof Geltendorf wünschenswert. Diese Linie könnte das Gewerbegebiet Eresing, sowie die Firma DELO und viele andere Firmen bis nach Finning bedienen.

ÖPNV-Nutzer können sich auch eine Linie zwischen Geltendorf und Utting vorstellen. Somit könnten die Fahrgäste zwischen den beiden Bahnhöfen wählen, ob sie nach Geltendorf und München oder von Windach über Utting nach Dießen oder Weilheim mit der Bayerischen Regiobahn fahren wollen.