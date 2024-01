Geltendorf/Dießen

18:01 Uhr

In Geltendorf und Dießen wird um Pfarrer Hans Schneider getrauert

Plus Wie kaum ein anderer Priester prägte Hans Schneider über Jahrzehnte das kirchliche Leben in Geltendorf. Am Sonntag ist er in die Ewigkeit abberufen worden.

Ein bedeutender Seelsorger der vergangenen Jahrzehnte im Landkreis Landsberg ist am Sonntag gestorben: Hans Schneider, der allein in Geltendorf 40 Jahre Pfarrer war. So lange es gesundheitlich ging, war er anschließend noch als geschätzter Ruhestandsgeistlicher in der Pfarreiengemeinschaft Dießen tätig. Zuletzt lebte er im Kloster der Barmherzigen Schwestern in Augsburg-Göggingen. Hans Schneider wurde 89 Jahre alt.

Hans Schneider wurde am 20. September 1934 in Marienbad geboren und wuchs dort auf. Als jugendlicher Heimatvertriebener fand er in Bayern eine neue zweite Heimat und studierte nach seiner Schulzeit Theologie in Augsburg. Am 10. Mai 1959 wurde Hans Schneider zum Priester geweiht. Sechs Jahre später wurde er als Pfarrer und Nachfolger von Josef Unsin nach Geltendorf berufen. Dort wartete auf den 31-Jährigen gleich eine bedeutende Aufgabe: der Bau einer neuen Kirche und eines neues Pfarrzentrums. Die Kirche wurde im Dezember 1970 geweiht, der Kindergarten nahm 1973 seinen Betrieb auf, die Orgel wurde im März 1976 eingeweiht und die drei Glocken wurden 1981 in den Turm gehängt.

