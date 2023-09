Geltendorf

17:59 Uhr

Dreschen anno dazumal: In Geltendorf erwacht altes Handwerk zum Leben

Dreschen wie in alten Zeiten. Beim Dreschfest in Geltendorf wird die Vergangenheit wieder lebendig.

Plus Zum neunten Mal organisiert die Freiwillige Feuerwehr Geltendorf ein Dreschfest. Das Interesse an den Vorführungen alten Handwerks ist nach wie vor groß.

Das mittlerweile 9. Dreschfest, das die Freiwillige Feuerwehr Geltendorf ausrichtete, war erneut ein regelrechter Publikumsmagnet. Auf der großen Wiese zwischen Bürgerhaus und der neuen Kindertagesstätte Blumenwiese, wo allerlei bäuerliche Gerätschaften besichtigt und traditionelles Handwerk bestaunt werden konnte, vergnügten und informierten sich nicht nur Geltendorfer.

Anwesend waren auch Gäste mit einer weiteren Anfahrt – die Nummernschilder auf den ausgewiesenen Parkflächen verrieten es. Eine Art "Vorprogramm" für das Dreschfest am Sonntag waren der Bayerische Abend mit den Hurlachern am Freitag und Witzekabarett mit Fonse Doppelhammer am Samstag im großen Festzelt. Das Dreschfest selbst begann mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Zu den Heiligen Engeln und ging für die bereits Anwesenden nahtlos in Frühschoppen und Mittagessen mit bayerischen Schmankerln und Blasorchester Geltendorf im Zelt über.

