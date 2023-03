Geltendorf

Ein Teil vom Geltendorfer Bahnhof steht wieder zum Verkauf

Plus Was wird aus den Bauplänen für den Geltendorfer Bahnhof? Gerade wird ein kleines Gewerbeobjekt an der Verkehrsdrehscheibe zum Verkauf angeboten.

Seit Ende Februar ist auf einem Kleinanzeigen-Portal ein "Gewerbeobjekt am Geltendorfer Bahnhof" zum Verkauf eingestellt – Verhandlungsbasis 425.000 Euro. Es handelt sich dabei um den westlichen Teil des Gebäudekomplexes direkt neben der Busbucht. Für das etwa 200 Quadratmeter große Areal mit etwas mehr als 130 Quadratmetern Nutzfläche lag dem Bauausschuss der Gemeinde Geltendorf in der Sitzung vom 31. Januar auch ein Bauantrag vor. Zu diesem Antrag auf "Neubau eines Bäckercafés" wurde, wie Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) auf Nachfrage bestätigt, das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Der Antrag befindet sich derzeit zur weiteren Bearbeitung im Landratsamt. Das zum Verkauf stehende Grundstück ist Teil der gesamten, teilweise noch bebauten Fläche am Geltendorfer Bahnhof. Es wäre nicht das erste Mal, dass die ursprünglich der Bahn gehörende Liegenschaft oder ein Teil davon den Besitzer wechselt. Seit 2012 kam das in schöner Regelmäßigkeit mehrfach vor. Ein Teil der bisherigen Planungen für den Bahnhof dürfte vom Tisch sein Derzeitiger Eigentümer ist Nicolas Stoetter, der Jungunternehmer war für ein Gespräch trotz vielfacher Versuche von unserer Redaktion nicht zu erreichen. Stoetters Planung war bisher, das Nebengebäude zu sanieren. Das ist mit dem Bauantrag jetzt offenbar vom Tisch. Auf dem freien Platz zwischen Nebengebäude und Haupthaus – die früheren Gebäude in diesem Bereich hatte Stoetter abreißen lassen – könne, so die bisherigen Vorstellungen des Eigentümers, ein Neubau mit Wartehalle, Shop, Arztpraxen und Übernachtungsmöglichkeiten entstehen. Das Haupthaus schließlich solle zu einem Coworking Space mit Arbeitsplätzen werden, die mit allen aktuellen Medien ausgestattet sind. Vor einem Jahr hatte Stoetter dazu gesagt, dass diese Pläne noch nicht umsetzbar seien, da für das Hauptgebäude noch keine Freistellung von Bahnbetriebszwecken vorliegt. Für das westliche, zum Verkauf ausgeschriebene Areal liegt diese Freistellung vor, so der Bürgermeister. Lesen Sie dazu auch Geltendorf Plus Geltendorf: Der Bahnhofsumbau muss weiter warten

