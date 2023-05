Ein versunkender Pkw am Spitzer Weiher bei Geltendorf

Großer Einsatz der Rettungskräfte in Geltendorf. Das Auto wurde dort wohl entsorgt.

Zahlreiche Einsätze hatte die Polizei am Samstag. Gegen 14:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Landsberg ein versunkener Pkw im Spitzer Weiher gemeldet. Aufgrund der Möglichkeit, dass sich noch Personen in dem Fahrzeug befinden könnten, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. In dem Fahrzeug konnte man glücklicherweise keine Personen feststellen. Nach dem gegenwertigem Stand der Ermittlungen wurde das Fahrzeug in dem Gewässer entsorgt. Ausgehend von den Algen am Pkw, müsste sich das Fahrzeug schon längerer Zeit dort befinden. (AZ)