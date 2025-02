Endlich gibt es wieder einen Faschingsumzug in Geltendorf

Geltendorf gehört zumindest alle paar Jahre zu den Faschingshochburgen im Landkreis Landsberg, nämlich in den Jahren, in denen in der S-Bahn-Gemeinde ein Faschingsumzug stattfindet. Acht Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem es zuletzt 2017 einen Gaudiwurm gegeben hat - und am Faschingssonntag, 2. März, genau um 13.33 Uhr ist es wieder so weit.

Wie lange 2017 zurückliegt, wird klar, wenn man noch einmal unseren Zeitungsartikel von damals aufschlägt und nachlesen kann, wie die Narren den geschäftsleitenden Beamten im Rathaus, Florian Hänle, und den seinerzeitigen Bürgermeister Wilhelm Lehmann durch den Kakao zogen. Ob ihnen wohl zu deren Nachfolgern auch was einfällt? Wahrscheinlich schon, denn der Geltendorfer Umzug hat viel Lokalkolorit und ist nicht nur eine Bühne für Trink- und Partywagen, die PS-starke Traktoren zwischen Lumpigen Donnerstag und Faschingsdienstag durch die Lande ziehen.

Im zweiten Corona-Winter fiel der Faschingsumzug 2022 aus

Gerade auch deswegen ist der Umzug aber nicht nur ein Anziehungspunkt für in die Geltendorfer Themen eingeweihte Besucher, sondern auch für viele Auswärtige, die sich das Spektakel am Faschingssonntag nicht entgehen lassen wollen. Schließlich hat man dazu ja nur ein paar Mal im Leben Gelegenheit. Den ersten Gaudiwurm gab es in Geltendorf 1977 und dann dauerte es jeweils zehn Jahre, bis der zweite und dritte folgte. Erst nach 1997 verkürzten die Geltendorfer Vereine, die die Faschingsgaudi veranstalten, den Abstand auf fünf Jahre. Doch 2022 - es war der zweite Corona-Winter - fiel der Umzug aus, um jetzt mit drei Jahren Verzug wieder aufzuleben.

Der Faschingsumzug wird am 2. März wieder viele Besucher auch aus der Umgebung nach Geltendorf locken. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Los geht's exakt um 13.33 Uhr mit einem kunterbunten Teilnehmerfeld aus großen sowie kleinen Wagengespannen und fantasievollen maskierten Laufgruppen, wie die Geltendorfer Vereine ankündigen. Insgesamt haben sich schon über 30 Gruppen mit voraussichtlich 250 Personen angekündigt, gerne können aber noch weitere mitmachen und sich beim Zweiten Vorsitzenden des TSV Geltendorf, Maximilian Pott, unter vorstand@tsvgeltendorf.de anmelden. Ebenso gibt es Auftritte der Turnergarde Moorenweis vor dem Umzug an der Raiffeisenbank und danach am Alten Wirt. Die Blaskapellen Geltendorf und Walleshausen werden den Umzug musikalisch begleiten.

An Essen und Getränken wird es beim Faschingsumzug nicht mangeln

Da zum Fasching nicht nur Witz und Spott gehören, sondern man auch sonst etwas mehr über die Stränge schlagen darf als ab Aschermittwoch, ist auch für Essen und Getränke reichlich gesorgt. An drei Stationen an der Raiffeisenbank, beim Getränkemarkt Klein und beim Alten Wirt werden unter anderem Wiener- und Leberkässemmeln verkauft, der verkehrstechnisch günstig am Umzugsweg (vom Bürgerhaus über die Türkenfelder und Bahnhofstraße ins alte Dorf und wieder zurück) gelegene Bäckerei Drexler hat geöffnet und wird sicher eine ausreichende Anzahl von Krapfen in der Auslage haben.

Das Faschingstreiben beim Alten Wirt beginnt schon um 12 Uhr und geht im beheizten Zelt mit Schnapsbar und Bierwagen bis in die Nacht. Der Hunger kann mit selbstgebackenen Kuchen und Torten und Grillspezialitäten vom Alten Wirt gestillt werden, der selbstredend durchgehend geöffnet ist. Parkmöglichkeiten gibt es am Hausener Feld, beim TSV-Sportplatz, TTC-Vereinsheim, am neuen Friedhof oder am Bahnhof und die Veranstalter versäumen es auch nicht, darauf hinzuwiesen, dass ausreichend WCs vorhanden sein werden.

Was aus dem Umzug im Geltendorfer Fasching noch geboten ist

Und warum gibt es eigentlich nur alle paar Jahre einen Faschingsumzug in Geltendorf? Das habe auch mit dem großen organisatorischen Aufwand zu tun, sagt Thomas Dietsch von den veranstaltenden Vereinen. Für das „Drumherum“ (Ordner und Sicherheitspersonal, Festzeichenverkauf, Getränke- und Essensstände, Zeltbetrieb) seien an dem Tag rund 100 Personen im Einsatz.

Das erste Faschingswochenende hat man in Geltendorf übrigens mit Faschingsparty, Sportler- und Kinderball beim TSV schon hinter sich. Kurz vor dem Faschingsumzug folgen der Weiberball in Walleshausen am Lumpigen Donnerstag in der Paartalhalle und der Ball der Sänger am Rußigen Freitag im Alten Wirt.