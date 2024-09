Frau wird bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen gekommen. Gegen 6.55 Uhr wollte eine 49-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck laut Polizei mit ihrem Pkw von der Staatsstraße aus Richtung Moorenweis kommend nach links in Richtung Geltendorf abbiegen. Dies ist jedoch an dieser Stelle durch ein Verkehrszeichen untersagt.

Der 25-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos setzte aufgrund der reduzierten Geschwindigkeit zum Überholen an und konnte einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug nicht mehr verhindern. Die 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der 25-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, blieb unverletzt. Beide Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 25.000 Euro. (AZ)