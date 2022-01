Früherer Geltendorfer Bürgermeister ist ein 80-er

Plus Peter Bergmoser gestaltet 30 Jahre die Kommunalpolitik in Geltendorf mit. Sechs Jahre leitet er die Geschicke der Gemeinde. Dabei stellt er wichtige Weichen.

Am Anfang des neuen Jahres feierte Peter Bergmoser, der ehemalige Bürgermeister von Geltendorf, seinen 80. Geburtstag – im Kreise seiner Familie, mit der er einen mehrtägigen Ausflug unternahm. Deshalb konnte ihm sein Nach-Nachfolger Robert Sedlmayr erst jetzt mit einem Geschenk zum runden Geburtstag gratulieren. Bergmoser war zwar nur wenige Jahre Bürgermeister in Geltendorf, insgesamt übte er aber 36 Jahre kommunalpolitische Ämter aus. Ein Rückblick.