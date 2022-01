Geltendorf: Betrunkener Radfahrer stürzt schwer

Ein Radfahrer stürzt bei einem Ausweichmanöver in Geltendorf schwer. Die Polizei stellt bei dem Mann eine deutliche Alkoholisierung fest.

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Montagabend in der Geltendorfer Bahnhofstraße schwer gestürzt. Laut Polizei war der 48-Jährige gegen 20.50 Uhr in südlicher Richtung unterwegs. Als er einem Fußgänger ausweichen wollte, stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.

Bei der Unfallaufnahme wurde ein Atemalkoholwert von deutlich über einem Promille festgestellt, woraufhin eine Blutentnahme zur Bestimmung des Blutalkoholwertes veranlasst wurde, so die Polizei. (lt)

