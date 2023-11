Geltendorf

06:45 Uhr

Geltendorf braucht dringend mehr Betreuungsplätze für Kinder

Voll ausgelastet sind die Kindertagesstätten in Geltendorf (im Bild der Kindergarten Heilige Engel). Für 2024 fehlen allein im Kindergarten nach aktuellem Stand 37 Plätze.

Plus Im Gemeinderat Geltendorf geht es um eine schnelle Lösung, um Kapazitäten zu schaffen und eine langfristige Strategie beim Thema Kindertagesstätten.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Das Thema Kindertagesbetreuung im gesamten Bereich der Gemeinde Geltendorf bewegt die Bürger: Mehr als 30 Zuhörerinnen und Zuhörer waren bei der jüngsten Gemeinderatssitzung zugegen. Grund waren zwei Tagesordnungspunkte, bei denen es um die Kindertagesbetreuung und damit einhergehend, um die aktuelle Betreuungsplatzsituation und die Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr sowie die Betreuung in weiterer Zukunft ging.

Einstimmig beschlossen wurde eine Interimslösung mit Containern, die im Herbst 2024 in Betrieb geht. Die Verwaltung wurde mit den notwendigen Vorarbeiten beauftragt, weil die Zeit drängt. Zunächst stellte Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann den aktuellen Stand vor und betonte gleich zu Beginn, dass trotz Neubau der erst vergangenes Jahr in Betrieb gegangenen Kindertagesstätte „Blumenwiese“ weiterer Betreuungsbedarf notwendig ist. So fehlen laut Hochrechnung auf Basis der aktuellen Geburtenzahlen zum 1. September 2024 sieben Plätze für die Schulkindbetreuung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen