Geltendorf nach dem Krieg: Eine Zeitreise mit Andreas Höpfl

Plus Der 84-jährige Andreas Höpfl hat einen Plan gezeichnet, wie Geltendorf in den ersten Nachkriegsjahren ausgesehen hat. Am Freitag stellt er ihn mit Peter Wörle vor.

Von Gerald Modlinger

Es könnte am Freitag, 12. Januar, ab 19 Uhr im Geltendorfer Bürgerhaus ein längerer Abend werden, wenn Andreas Höpfl und Peter Wörle erzählen, wie es in Geltendorf bis um das Jahr 1960 herum ausgesehen hat. Denn beide sind auf ihre Weise hervorragende Kenner der jüngeren Dorfgeschichte. Der Ältere, der 84-jährige Andreas Höpfl, kennt vieles aus der eigenen Anschauung als Kind und Heranwachsender und hat in seinem Gedächtnis bewahrt, was ihm seine Eltern erzählt haben. Peter Wörle ist 18 Jahre jünger und führt das fort, was frühere Chronisten wie Pfarrer Josef Unsin oder die Winterholler-Brüder Heinrich und Johann aufgeschrieben und an Fotomaterial gesammelt haben.

Ausgangspunkt des Vortragsabends, der um 19 Uhr (wegen der Beerdigung des früheren Pfarrers Hans Schneider nicht wie angekündigt um 17 Uhr) beginnt, ist ein Ortsplan, den Andreas Höpfl in zweijähriger Arbeit mit der Hand gezeichnet hat. Dieser stellt Geltendorf vor dem Jahr 1960 dar. Als Vorlage diente ihm ein kleiner Straßenplan, den er – im Maßstab vergrößert – auf seine Unterlage übertrug.

