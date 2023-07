Geltendorf wappnet sich für mehr Bedarf an Kinderbetreuung

Plus Der ab 2026 greifende generelle Betreuungsanspruch für Kinder zwingt auch die Gemeinde Geltendorf zum Handeln. Wie deswegen das Schulgelände weiterentwickelt werden soll.

Mit Blick auf den ab 2026 stufenweise wirksam werdenden Rechtsanspruch auf Betreuung für alle Grundschulkinder hat auch die Gemeinde Geltendorf noch einige Hausaufgaben zu machen, ebenso, um generell weitere Kinderbetreuungsplätze zu schaffen. Darüber ist in der jüngsten Bauausschusssitzung gesprochen worden.

Zum einen ging es dabei um die "Weiterentwicklung des Schulcampus", wie es auf der Tagesordnung formuliert war. Gemeint ist damit das Schulgelände in Geltendorf mit Grundschule, Kindergarten, Kinderhort und einer von einem Verein getragenen Nachmittagsbetreuung, wie Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) erläutert. "Die Herausforderung ist, wie man unter Ausnutzung der bestehenden Räumlichkeiten eine Ganztagsbetreuung verwirklichen kann", fasst er die Aufgabe zusammen. Dazu wurde jetzt ein Fachbüro beauftragt, ein Raumkonzept zu erstellen.