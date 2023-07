Geltendorf will Grundstück am Bahnhof dichter bebauen

Geltendorf will bei seinem Wohnungsbau am Bahnhof noch etwas draufsatteln. Das bleibt nicht ohne finanzielle Folgen, die über höhere Baukosten hinausgehen.

Etwas größer als zunächst überlegt soll der gemeindliche soziale Wohnungsbau am Geltendorfer Bahnhof ausfallen. Das empfiehlt der Bauausschuss dem Gemeinderat für dessen am Donnerstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr stattfindenden Sitzung. Demnach könnten auf einem bislang unbebauten Grundstück zwölf Wohnungen errichtet werden, berichtet Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) auf Nachfrage unserer Redaktion.

Zunächst waren neun Wohnungen angedacht. Danach errechnete sich auch der Preis für das 962 Quadratmeter große Grundstück, das die Gemeinde aus dem Eisenbahnvermögen erworben hat. Für jede der geplanten neun Wohnungen habe die Bahn 25.000 Euro Preisnachlass gewährt, insgesamt also 225.000 Euro, sodass sich ein Kaufpreis von 745.000 Euro ergeben habe.

Sozialer Wohnungsbau: Auf den Nachlass folgt jetzt eine Aufzahlung

Nun sieht es aber aus, als käme es nach dem Motto "Wie gewonnen, so zerronnen": Laut Sedlmayr sieht der Kaufvertrag auch eine Aufzahlungsverpflichtung vor, sofern das Grundstück dichter als zunächst beabsichtigt bebaut wird, während zugleich für etwaige weitere Wohnungen kein Nachlass mehr gewährt werde.

Das jetzt vom Bauausschuss favorisierte Konzept sieht eine dreigeschossige Bebauung des Grundstücks am Bahnhof vor. Weitere Einzelheiten sind noch offen. Zunächst müsse der Bebauungsplan geändert werden, so Sedlmayr. "Wenn alles gut geht", so seine Einschätzung, könnte in einem Jahr Planreife vorliegen. Anschließend wäre dann die Umsetzung möglich.

Das derzeit dicht mit Gehölzen bewachsene Grundstück diente in früheren Zeiten als Garten für die Bewohner des ehemaligen Eisenbahn-Wohnhauses neben dem Stationsgebäude, die dort Gemüse kultivierten. Noch erhalten sind die Gärten auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu den Bahngleisen hin, die zum ehemaligen östlichen Eisenbahn-Wohnhaus gehören.

