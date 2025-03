Geltendorf will Millionen in ein neues Wohngebiet investieren

Deutlich mehr als im zurückliegenden Jahr soll sich heuer in der Gemeinde Geltendorf tun. Das geht aus dem jetzt im Gemeinderat beschlossenen Haushalt hervor. Laut dessen Zahlen wird sich das Volumen des Vermögenshaushalts (dieser beinhaltet die Investitionen) auf 13,8 Millionen Euro erhöhen. Im vergangenen Jahr waren 10,6 Millionen Euro geplant, beansprucht wurde aber nur ein Teil davon. Finanziert werden diese Ausgaben in erster Linie durch Schulden. Allerdings soll ein Teil der geplanten Investitionen in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass diese Schulden auch wieder getilgt werden.

Von den 13,8 Millionen Euro des Vermögenshaushalts fließen nämlich allein rund fünf Millionen Euro in den Kauf von Grundstücken. Darunter befindet sich der knapp zwei Hektar große Acker der Erzabtei St. Ottilien auf dem Guggenberg unweit des Bahnhofs. Über dessen Bebauung zu Wohnzwecken wird schon seit rund zehn Jahren gesprochen. 2022 wurde das Vorhaben nach mehrjähriger Funkstille wieder aufgegriffen und nun soll es offenbar ernst werden. Das zeigt sich in dem diesjährigen Fünf-Millionen-Euro-Ansatz für Grundstücke, aber ebenso bei der Finanzplanung bis 2028. Darin sind auch bereits Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnbauland am Guggenberg enthalten - womit dann die Ausgaben für Kauf und Erschließung wieder in die Gemeindekasse zurückfließen würden.

Mehr als zwei Millionen Euro fließen in die Wasserversorgung

Viel hat die Gemeinde Geltendorf auch bei der Wasserversorgung vor: Ein neuer Trinkwasserbrunnen soll in Walleshausen errichtet und einer der beiden alten zurückgebaut werden. Dazu kommen Erneuerungen am Rohrnetz im Gartenweg in Geltendorf und in der Prinz-Heinrich-Straße in Kaltenberg. Für alles zusammen sind mehr als zwei Millionen Euro veranschlagt.

Die dritte große Position ist der Wohnungsbau: 1,9 Millionen Euro sind in diesem Jahr dafür vorgesehen. Gegenüber dem Bahnhof sollen zwölf Mietwohnungen gebaut werden. Die Gesamtkosten inklusive Grundstückserwerb werden mit 3,6 Millionen Euro beziffert, wobei sich das Vorhaben mit 30 Prozent aus Fördermitteln finanzieren soll.

Straßen, Schule und Kindergärten

Daneben ist im Haushalt Geld für die Planung von Vorhaben der nächsten Jahre enthalten: Erweiterung der Grundschule, Umbau und Erweiterung des kirchlichen Kindergartens in Walleshausen und Neubau eines Kindergartens in Geltendorf. Vorankommen soll der ebenfalls seit Jahren angekündigte Straßenbau im Altort: Für die Planung und ein Bodengutachten der Unteren Dorfstraße sind 300.000 Euro enthalten.

Enthalten sind im Haushalt auch 390.000 Euro für den Bau von Radwegen an der Walleshauser Straße in Kaltenberg sowie an der Staatsstraße nach Moorenweis.

Weniger Rücklage und mehr Schulden in Geltendorf

Daneben sind noch 460.000 Euro für die Fertigstellung von Fahrbahnen und Grünflächen in den Baugebieten am Hausener Feld und im Grübelanger vorgesehen. Durch den Verkauf von Bauplätzen aus diesen Gebieten sollen 1,2 Millionen Euro in die Gemeindekasse fließen.

2,7 Millionen Euro können für die geplanten Investitionen aus der Rücklage entnommen werden. Damit wird die Rücklage zum Jahresende allerdings auf das gesetzliche Minimum abgeschmolzen sein. Wenn alle Planungen für dieses Jahr umgesetzt werden, werden sich die Schulden von 3,3 auf elf Millionen Euro erhöhen.

Nur wenig kann der Verwaltungshaushalt als Einnahmequelle beitragen. Anders als in vielen anderen Gemeinden wird sich bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 16 Millionen Euro aber zumindest ein kleiner Überschuss für den Vermögenshaushalt ergeben. Mit voraussichtlich rund 270.000 Euro wird er geringfügig über dem Mindestbetrag (dieser entspricht der regulären Tilgung) liegen.