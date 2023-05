Geltendorf

Geltendorfer Haushalt sieht erst 2025 Geld für Paartalhalle vor

Plus Mit der Geltendorfer Finanzplanung sind nicht alle im Gemeinderat zufrieden. Kritik kommt vor allem aus den Reihen der Walleshauser Vertreter.

Auch die Gemeinde Geltendorf hat nun einen Haushalt für dieses Jahr. Der Gemeinderat entschied sich nach einigermaßen zähem Ringen bei zwei Gegenstimmen für die Annahme des von der Verwaltung vorbereiteten Papiers. Ein erster Entwurf war den Gemeinderatsmitgliedern im Februar bereits übergeben worden. Auf Wunsch der Verwaltung sollte in den Fraktionen darüber diskutiert und Änderungswünsche bis Mitte März beantragt werden. Danach ging der Entwurf in den Finanzausschuss, wo er, wie Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann in der Gemeinderatssitzung erklärte, intensiv und ausführlich beraten wurde. Nicht alle der vielen Änderungswünsche waren dabei vorab berücksichtigt worden.

Einige davon waren zur Entscheidung an den Gemeinderat übertragen worden. Hier stellte Kämmerin Alexandra Bachl den Haushaltsentwurf zunächst in aller Ausführlichkeit vor. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 14 Millionen Euro, beim Vermögenshaushalt sind es sechs Millionen Euro. Es kann eine Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von 240.000 Euro eingeplant werden.

