Geltendorfer im Vorstand der Jungen Freie Wähler Bayern

Bei der Mitgliederversammlung der Jungen Freien Wähler Bayern in Aschaffenburg wurde der oberpfälzische Landtagsabgeordnete Julian Preidl (29) aus Bad Kötzting im Landkreis Cham zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Florian Lichtenstern (32) aus Geltendorf wird den neuen Landesvorstand nach seiner Wahl zum Bezirksvorsitzenden der Jungen Freien Wähler Oberbayern Ende Januar künftig als kooptiertes Mitglied verstärken. Das teilen die Jungen Freien Wähler Bayern in einer Pressemeldung mit.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Parteichef Hubert Aiwanger war auch vor Ort und gratulierte seinem Fraktionskollegen und dessen Mitstreitern zur Wahl. Julian Preidl tritt die Nachfolge von Felix Locke (36) an, der aus Altersgründen ausschied. Locke sitzt seit Oktober 2023 ebenfalls im Bayerischen Landtag und fungiert dort mittlerweile als Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion. „Felix Locke hinterlässt uns ein starkes Fundament, auf dem wir als aufstrebende Nachwuchsorganisation unserer bayerischen Regierungspartei weiter aufbauen werden“, so Preidl.

Unterstützt wird der neue Landesvorsitzende von einem Vorstandsteam, das wie nie zuvor Vertreter aus allen sieben bayerischen Regierungsbezirken vereint. Alle Bezirksvorsitzenden sind zudem satzungsgemäß kooptierte Vorstandsmitglieder und komplettieren das neue Führungsteam. Bereits im Vorfeld der Wahl hatten die Kandidaten ihre gemeinsame Kandidatur in den sozialen Medien bekannt gegeben – öffentlich unterstützt wurde der Wahlvorschlag durch den Oberbayerischen Bezirksvorstand um Bezirksvorsitzenden Florian Lichtenstern. „Unser Ziel ist es, gemäß unserem Motto ,Gemeinsam für Bayern‘ die Kommunalpolitik in unseren Heimatregionen zu stärken und durch unsere Vernetzung auf Landesebene, lokale Interessen und insbesondere auch die Interessen der jungen Generation in die überregionalen Parlamente zu tragen“, sagt Lichtenstern. (AZ)