Geltendorfer Künstler stellen im Bürgerhaus aus

Gut besucht wird die Vernissage der Ausstellung Geltendorfer Künstlerinnen und Künstler. Ein Gemeinschaftsbild ziert bald das Verwaltungsgebäude der Gemeinde.

Rund 100 Besucherinnen und Besucher begrüßte Luise Lechner bei der Vernissage zur Ausstellung der Geltendorfer Künstler und Kunstgewerbler im Bürgerhaus. Kunst sei zum Anschauen und Genießen da - so auch die ausgestellten Exponate, verdeutlichte Lechner.

Auch Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr richtete einige Worte an die Anwesenden und dankte den Künstlerinnen und Künstlern, dass das Bürgerhaus nun durch die Farbenpracht noch schöner sei. Der Auftakt für das Ausstellungswochenende wurde durch das „Edelweißtrio“ musikalisch untermalt. Bei Häppchen und Getränken kamen im Anschluss die Gäste mit den Ausstellenden ins Gespräch. Manch ein Gast verbrachte mehrere Stunden bei der Ausstellung, versank im Anblick eines Bildes, genoss den weichen Stoff auf der Haut oder war in ein interessantes Gespräch vertieft. Ergänzt wurde der Genuss am Samstag und Sonntag durch ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit Kaffee.

Im Bürgerhaus der Gemeinde Geltendorf zeigten die Künstler der Gemeinde Geltendorf kürzlich ihre Arbeiten. Foto: Susanne Rieder

Schließlich fand die Ausstellung durch die Versteigerung des Gemeinschaftsbildes „Evolution“ von vier der Geltendorfer Künstler einen krönenden Abschluss. Bürgermeister Sedlmayr ersteigerte dieses Bild für das Verwaltungsgebäude Geltendorf. Der Erlös kommt den Kindern der Grundschule Geltendorf im Kunst- und WG-Unterricht zu Gute.

Die Gruppe der Künstlerinnen und Künstler in Geltendorf habe sich sehr über das positive Feedback der Gäste gefreut, heißt es in einer Pressemitteilung. Man habe die Stimmung als sehr harmonisch empfunden und die Veranstaltung wurde zu einem lang herbeigesehnten gemeinsamen Event, auf dem man sich austauschte und miteinander künstlerisches Schaffen feierte. Die Gruppe der Geltendorfer Künstler und Kunstgewerbler hofft nach diesem Erfolg auf eine weitere Gemeinschaftsausstellung im kommenden Jahr mit hoffentich erneutem Zuwachs aus der Gemeinde. Auch sehr junge Künstlerinnen und Künstler seien willkommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch