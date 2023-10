Gemeinde hat die Hand auf der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg

Plus Wie hält es die Gemeinde Geltendorf mit dem Gelände der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg? Jetzt ist eine Entscheidung getroffen worden.

Wie berichtet, hat der Münchner Immobilientwickler Euroboden als Eigentümer des Geländes der ehemaligen Zaunfabrik in Kaltenberg Insolvenz angemeldet. Soll die Gemeinde Geltendorf nun mit Blick auf einen möglichen Eigentümerwechsel für dieses Grundstück eine Vorkaufsrechtsatzung erlassen? Die Meinungen im Gemeinderat waren bei der jüngsten Gemeinderatssitzung geteilt. Der Erlass einer solchen Satzung war bereits einmal abgelehnt worden, Gründe waren die vermutete starke Bodenbelastung mit Giftstoffen, aber auch das schlüssige Gesamtkonzept, das der Immobillienentwickler präsentiert hatte.

Auch dieses Mal gingen die Meinungen auseinander, letztlich sprachen sich aber 14 Ratsmitglieder für die Satzung aus, vier waren dagegen. Laut Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) hat der gemeindliche Rechtsanwalt den Erlass empfohlen. Eine solche Satzung bringe für die Gemeinde eine bessere Verhandlungsposition. „Die Satzung hat keine Nachteile, nur Vorteile“, erklärte auch Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann und empfahl den Erlass ebenfalls.