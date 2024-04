Geltendorf

vor 47 Min.

Hecke gerät in Geltendorf in Brand

Die Feuerwehr konnte am Freitagabend eine brennende Hecke in Geltendorf schnell löschen.

Am frühen Freitagabend gerät an einem Einfamilienhaus eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr kann das Feuer schnell löschen.

Themen folgen