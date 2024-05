Hoher Schaden bei Serie von Autoaufbrüchen an S-Bahnhöfen

An etlichen S-Bahnhöfen westlich von München werden reihenweise Autos aufgebrochen. Betroffen ist auch der Parkplatz südlich des Geltendorfer Bahnhofs.

Von einer größeren Serie von Pkw-Aufbrüchen entlang der S-Bahn ist vor wenigen Tagen auch der südliche Parkplatz am Bahnhof in Geltendorf betroffen gewesen. Laut dem Polizeibericht aus Dießen wurden in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen dort mehrere Pkw aufgebrochen. Insgesamt wurden seit Donnerstagmorgen an verschiedenen S-Bahnhöfen in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg 38 Pkw angegangen. Betroffen waren neben Geltendorf ebenso Mammendorf, Türkenfeld, Grafrath und Wörthsee. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Entwendet wurde hauptsächlich Bargeld. Die Ermittlungen werden derzeit von der Polizei in Fürstenfeldbruck (Telefon 08141/6120), Herrsching (08152/93020) und Dießen (08807/92110) geführt, die auch um entsprechende Hinweise bitten. (AZ)

