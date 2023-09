Geltendorf

Im Fahrrad-Outfit ist Robert Sedlmayr leicht zu erkennen

Sowohl dienstlich als auch in seiner Freizeit nutzt der Geltendorfer Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) gerne sein Rennrad.

Plus In einer Serie stellen wir die Hobbys der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vor. Dieses Mal treffen wir Robert Sedlmayr aus Geltendorf bei einer Rennradtour.

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die ersten Ansprechpartner in ihrer Gemeinde und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Kommune bei. Dabei kommen etliche Arbeitsstunden zusammen. Doch wie nutzen sie ihre rare Freizeit, etwa in einer sitzungsfreien Woche? In einer Serie wollen wir die Hobbys der Rathauschefs im Landkreis Landsberg vorstellen und damit die Person „hinter“ dem Amt näher kennenlernen.

Das Hobby von Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP) aus Geltendorf ist nicht schwer zu erraten. Es spielt sich nämlich auf der Straße ab. Der 56-Jährige ist ein leidenschaftlicher Radfahrer beziehungsweise Radsportler. Die jährliche Kilometerleistung auf zwei Rädern kann sich sehen lassen: "Im Jahr bringe ich über 10.000 Kilometer zusammen", sagt der seit 2020 amtierende Rathauschef. 10.000 Kilometer im Jahr sind immerhin gut 27 Kilometer am Tag.

