In Geltendorf wird eine Autoscheibe eingeschlagen

In Geltendorf wird an der Beifahrertür eines Autos die Scheibe eingeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ist an einem in der Ahornallee in Geltendorf geparkten Seat die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurde laut Polizeiangaben nichts entwendet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

