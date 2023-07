Junger Mann stürzt mit Moped auf der Gegenfahrbahn

Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer ist am Freitag kurz vor 20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Geltendorf und der Staatsstraße Landsberg-Fürstenfeldbruck verunglückt. Wie die Landsberger Polizei meldete, kam der junge Mann in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und stürzte dort. Ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer eine 57-jährige Frau saß, erfasste den jungen Mann. Der Unfall ging jedoch glimpflich aus, verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden von rund 6000 Euro. (AZ)