Kinderbetreuung: In Geltendorf kommt eine Übergangslösung

Die ehemalige Schule in Walleshausen eignet sich nur bedingt, um dort eine Kindertagesstätte einzurichten. Jetzt gibt es erst einmal ein Provisorium.

In der Oktobersitzung hatte der Geltendorfer Gemeinderat diskutiert, in welcher Weise die Betreuung aller Kinder in der Gemeinde möglichst rasch gesichert werden könne. Die fachliche Untersuchung der ehemaligen Schule in Walleshausen hatte ergeben, dass mit hohen Sanierungskosten zu rechnen sei und auch die gesamte Anlage mit schmaler Anfahrt und fehlenden Stellplätzen nicht unbedingt für eine Kindertageseinrichtung geeignet sei.

Also könnte es auf einen Neubau hinauslaufen, doch dafür muss erst ein geeignetes Grundstück gefunden und die Planung in Auftrag gegeben werden. Das dauert. Der Gemeinderat hatte deshalb eine Zwischenlösung mit Räumlichkeiten in Modulbauweise beschlossen, die bei zeitiger Bestellung im September 2024 betriebsbereit sein könnte.

In der aktuellen Sitzung ging es um einen geeigneten Standort für die zeitliche Übergangslösung in unbestimmter Länge. Dieser ist laut Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) gefunden und festgelegt. Am westlichen Rand des Festplatzes der Gemeinde sollen ausreichend Module entsprechend der fehlenden Betreuungsplätze aufgestellt werden, beschloss das Ratsgremium. Noch keine Entscheidung fiel bezüglich Leasing oder Kauf. Laut Sedlmayr rechnet sich ab dem vierten Jahr der Nutzung ein Kauf. Ebenfalls nicht geklärt ist die Beschaffenheit der Module. „Wir wollen auch die Kosten für die Anlage in Holzbauweise prüfen lassen", berichtete der Bürgermeister aus der Sitzung.

