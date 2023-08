Geltendorf

vor 34 Min.

Landwirt kritisiert: In Geltendorf geht es nie um die Sache

Plus Nach der erneuten Ablehnung des Baus drei Wohnmobilstellplätze auf einem Hof in Geltendorf meldet sich dessen Besitzer zu Wort. Er fühlt sich von der Gemeinde benachteiligt.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der von einem Landwirt und Ferienwohnungsbesitzer in Geltendorf gewünschte Bau von drei Wohnmobil-Stellplätzen auf seiner Hofstelle am Ortsrand ist schon länger ein Politikum. Nachdem der Bauausschuss das Vorhaben erneut abgelehnt hat, meldet sich nun auch der Antragsteller, Anton Winterholler, zu Wort.

"Die Ablehnungen sind eine Verhinderungspolitik, die in unsere Gemeinde seit Jahren Einzug hält. Man wird in einer öffentlichen Sitzung als Hobbylandwirt betitelt. 90 Prozent der Landwirte wirtschaften mit Zusatzeinkünften. Auch ist die erste Ablehnung mit der Begründung, dass rückwärts fahrende Wohnmobile eine Unfallgefahr darstellen, an den Haaren herbeigezogen", hat Winterholler auf Facebook gepostet. Die Politik handle mit einer amtlichen Bekanntmachung, nur einige Gemeindevertreter und der Bürgermeister wollten oder könnten diese nicht lesen, obwohl sie explizit darauf hingewiesen werden. "So stellt sich mir die Frage: Werden Entscheidungen anhand von Fakten getroffen oder ob der Antragsteller Sympathieträger ist?", schreibt Winterholler weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen