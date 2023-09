Mann leistet in Geltendorf Widerstand gegen Polizisten

Die Polizei kontrolliert in Geltendorf einen Autofahrer und ordnet wegen Alkoholgeruchs eine Blutentnahme an. Der 43-Jährige wehrt sich.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat eine Streife der Polizei Landsberg einen 43-jährigen Autofahrer aus dem nördlichen Landkreis in Geltendorf kontrolliert. Da die beiden Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, sollte der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.

Damit war er jedoch laut Polizei nicht einverstanden war und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Aus diesem Grund musste er schließlich gefesselt werden. Die Blutentnahme konnte dann ohne weiteren Widerstand durchgeführt werden. (AZ)

