Mordprozess: Das geschah bei der Messerattacke in Geltendorf

Plus Ein Mann aus dem Kreis Fürstenfeldbruck steht wegen versuchten Mordes vor Gericht. Ist er auf Vergeltung aus, als er in Geltendorf mit einem Messer auf einen Kontrahenten losgeht?

Vor dem Landgericht Augsburg hat am Dienstag die Hauptverhandlung im Prozess gegen einen Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck begonnen. Dem 30-jährigen Nigerianer wird von der Staatsanwaltschaft Augsburg versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen.