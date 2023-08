Geltendorf

Nach Geltendorf soll bald ein Expressbus fahren

Plus In Oberpfaffenhofen arbeiten immer mehr Menschen auch aus der Region Landsberg. Deswegen soll die ÖPNV-Verbindung von Geltendorf aus verbessert werden.

Von Gerald Modlinger

Geltendorf könnte ab 2025 noch besser ins MVV-Verkehrsnetz eingebunden werden. Im Landkreis Starnberg wird über die Errichtung eines neuen S-Bahn-Haltepunkts an der Linie 8 nach Herrsching nachgedacht. In diesem Zusammenhang besteht auch die Überlegung, diesen neuen Haltepunkt über die Verlängerung einer Express-Buslinie mit dem S-Bahnhof in Geltendorf zu verknüpfen. Damit, so das Kalkül im Starnberger Landratsamt, könnte die Anbindung des Campus Oberpfaffenhofen mit den Landkreis Landsberg mit dem Allgäu verbessert werden.

Für den Plan warben jetzt auch Vertreterinnen und Vertreter von Landkreis Starnberg, Kommunen, MVV, Flughafen und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) bei einem Gespräch mit Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) in München, informiert das Starnberger Landratsamt. Der Minister habe seine Unterstützung zugesagt.

