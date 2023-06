Neubebauung der Zaunfabrik in Kaltenberg ist auf Eis gelegt

Bei den Bürgerversammlungen in Geltendorf und Walleshausen hat Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) viel zu berichten. Viele Themen drehen sich ums Bauen.

Unterschiedlich groß war das Publikumsinteresse bei den Bürgerversammlungen in Geltendorf und Walleshausen: Im Bürgerhaus Geltendorf lauschten 23 Personen, elf davon waren Besucherinnen und Besucher, die anderen Gemeinderatsmitglieder, den Ausführungen von Bürgermeister Robert Sedlmayr ( ÖDP). Die Paartalhalle in Walleshausen hingegen war gut gefüllt. Entsprechend gab es dort wesentlich mehr Bürgernachfragen, Wünsche und Anregungen, Beschwerden und Kritik.

An beiden Abenden berichtete Sedlmayr zunächst aus der Verwaltung vom vergangenen Jahr. Er breitete die Haushaltszahlen aus und erklärte sie. Weiter informierte er, dass am Baugebiet Hausener Feld noch drei Bauplätze (800 Euro pro Quadratmeter) frei seien, das Bewerbungsverfahren laufe gerade. Baugrundstücke sind auch am Grübelanger in Walleshausen vorhanden – dort gibt es laut Bürgermeister fünf Grundstücke zu erwerben. Eines davon ist für ein Einfamilienhaus (530 Euro) gedacht, die übrigen vier Flächen (670 Euro) für Doppelhaushälften. Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets in Kaltenberg habe sich als sehr schwierig herausgestellt. Laut Sedlmayr „droht sie zu kippen“.

Die Immobilien-Investoren warten auch in Geltendorf ab

Die Pläne des Eigentümers für das Gelände der ehemaligen Zaunfabrik – es handelt sich laut Gemeindechef um eine Fläche 35.000 Quadratmeter in Kaltenberg – seien derzeit auf Eis gelegt. Grund sei „die nicht förderliche wirtschaftliche Entwicklung“. Wenig bis keine Bewegung gebe es auch bei den Bahnhofsgebäuden – der Investor warte offensichtlich ab. Für einen Sozialen Wohnungsbau liefen Vorplanungen. Im östlichen Bahnhofsbereich sei ein dafür geeignetes rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück vorhanden. Die Sanierung der Dorfstraße werde weitergeführt. Zur Kinderbetreuungssituation sagte Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann, in der Krippe hätten 20 Kinder wegen Personalmangel keinen Platz. Ansonsten „hängen noch vier Kinder (Mittagsbetreuung) in der Luft“. Der Bedarf steige, warnte Naumann, und das besonders ab 2026, wenn ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bestehen wird.

Bei der Trinkwasserversorgung gebe es noch keine Knappheit, entsprechend sind laut Sedlmayr auch keine Einschränkungen geplant. Zum Thema erneuerbare Energien führte der Bürgermeister aus, dass Windkraft seit Februar zu den privilegierten Bauvorhaben gehöre und der Abstand zu Wohnbebauung auf 1000 Meter reduziert sei. Ein Windrad, 250 Meter hoch, mit nur 1000 Metern Abstand, erschlage den Ort, warnte ein Bürger. Es werde massiv in den Naturschutz eingegriffen und es leide die Gesundheit von Mensch und Tier. Grund für Letzteres seien die von den Rotorblättern aus gelösten Töne in tiefen, kaum oder nicht hörbaren Frequenzen. Zudem werde neben Beton, auch sehr viel Stahl verbaut – hergestellt in China, mit Energie aus Kohlekraftwerken. Letztendlich bedeute es auch einen Wertverlust für Grundstücke in der Nähe des Bauwerks.

Ein Bürger spricht auf die über die Straßen hängenden Hecken an

Bei den Wünschen und Anfragen ging es in Geltendorf hauptsächlich um die Sicherheit auf Straßen und Gehwegen. So wurde nicht nur von einem Besucher vehement der Rückschnitt von straßenseitigen Hecken und Bäumen gefordert. Die Gemeinde möge doch die entsprechenden Grundstückseigentümer anschreiben und um den Rückschnitt bitten. Fruchte das nicht, seien härtere Maßnahmen zu ergreifen. Problematisch seien auch die vielen an den Straßen abgestellten Autos – einige davon gehörten Anliegern, die ihre Garagen nach Aussage eines Versammlungsteilnehmers „anderweitig nutzen“.

