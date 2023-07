Geltendorf

07:00 Uhr

Pfarrer Thomas Wagner verabschiedet sich aus Geltendorf

Plus Pfarrer Thomas Wagner verlässt die Pfarreiengemeinschaft Geltendorf. Als er verabschiedet wird, reicht der Platz in der Kirche kaum aus.

Von Romi Löbhard

Die Kirche lebt. Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer am Festgottesdienst zur Verabschiedung von Pfarrer Thomas Wagner und Diakon Klaus Mittermeier in der Geltendorfer Pfarrkirche Zu den Heiligen Engeln teilnahm. Das Gotteshaus war überfüllt, es herrschte ein Rummel wie in einer italienischen Wallfahrtskirche und am Ende der Messfeier erlebte man einen sichtlich gerührten Pfarrer, der ziemlich überwältigt war von all den Dankesworten.

15 Fahnenabordnungen aus den Orten der Pfarreiengemeinschaft (PG) Geltendorf begleiteten Pfarrer Wagner und Diakon Mittermeier in die Kirche, wo sie von festlichen Orgelklängen empfangen wurden. Die musikalische Gestaltung hatten alle Chöre und Organisten der PG übernommen. Die Eucharistie feierte der scheidende Pfarrer gemeinsam mit den unterstützenden Geistlichen Pater Franziskus Köller und Dr. Konrad Wierzejewski sowie Pfarrer Hans Schneider, einem seiner Vorgänger in Geltendorf.

