Geltendorf stellt Bebauungsplan für neuen Kindergarten auf

Die Aufstellung von drei neuen Bebauungsplänen hat der Geltendorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Mit einer Bauleitplanung soll auch Baurecht für eine neue Kindertagesstätte in Geltendorf geschaffen werden - genauer gesagt auf einer Teilfläche eines bisherigen Ackers angrenzend an die Hainbuchenstraße am Ortsausgang in Richtung Türkenfeld unweit des neuen Feuerwehrhauses.

Verbunden ist die Bauleitplanung für eine Kindertagesstätte mit der Neuausweisung eines Wohngebiets. Das gesamte Neubaugebiet umfasst rund 6200 Quadratmeter. Gemäß einem Grundsatzbeschluss dürfen die Alteigentümer eines neuen Baugebiets die Hälfte davon selbst wirtschaftlich verwerten. In diesem Fall nutzt die Gemeinde rund 3100 Quadratmeter für die Kindertagesstätte, das übrige Gebiet soll Wohnbauland werden, erklärte dazu Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP). Die Kindertagesstätte solle auf zwei Etagen Räume für zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen bieten, außerdem die Möglichkeit einer Erweiterung um zwei Gruppen. Damit werden weitere benötigte Kapazitäten geschaffen, aber ebenso wird die Interimslösung im früheren Schulhaus in Walleshausen ersetzt.

Im Altort von Geltendorf wird ein Bebauungsplan aufgestellt

Ein weiterer Bebauungsplan wird im Altort von Geltendorf aufgestellt. Das Plangebiet erstreckt sich von Norden aus gesehen vom westlichen Teil der Dorfstraße bis an die Westseite der Kirchstraße sowie bis zur Nordseite von Moorenweiser und Landsberger Straße. Anlass dafür und die ebenso beschlossene Veränderungssperre ist ein Baugesuch für ein rund 700 Quadratmeter großes Grundstück am westlichen Ende der Unteren Dorfstraße. Hier wurde der Bau zweier Doppelhäuser mit einem dazwischenliegenden Parkaufzug beantragt, erläutert Bürgermeister Sedlmayr. Das Vorhaben sei bereits zweimal im Bauausschuss abgelehnt worden. Bebauungsplan und Veränderungssperre sollen nun eine Überplanung in diesem Teil des Dorfes im Sinne der Gemeinde ermöglichen.

In der Ortsmitte von Hausen geht es eng her

Eine ganz andere Motivation hat der Gemeinderat für einen Bebauungsplan in Hausen, der sich über die Grundstücke Hauptstraße 12 bis 18 erstreckt. Ausgangspunkt ist ein Bauwunsch für eines der beiden inneren Grundstücke, das nur gut 400 Quadratmeter groß und knapp 15 Meter breit ist. An beiden Seiten stehen die Nachbargebäude so nah an der Grenze, dass es unter Einhaltung der Abstandsflächenvorschriften praktisch unmöglich wäre, es sinnvoll neu zu bebauen. Der Bebauungsplan soll es laut Sedlmayr ermöglichen, vergleichbar mit dem Bestand enger zu bauen.

Beschlossen ist die Ortsabrundungssatzung für den Waberner Ortsausgang in Richtung Egling. Damit kann am Fehlbach ein weiteres Gebäude errichtet werden.