Geltendorf

06:01 Uhr

Punktlandung beim Haus für Kinder in Geltendorf

Das neue Haus für Kinder in Geltendorf ist rechtzeitig fertig geworden.

Plus Kurz vor Beginn des neuen Kindergartenjahrs erteilt das Landratsamt die Betriebserlaubnis fürden Neubau in Geltendorf. Träger ist die Lebenshilfe Landsberg. Es gibt noch Handlungsbedarf.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Verantwortlichen bei der Lebenshilfe Landsberg und der Gemeinde Geltendorf haben in den vergangenen Wochen mächtig geschwitzt, ob der rund 5,3 Millionen Euro teure Neubau des Hauses für Kinder pünktlich zum Start des neuen Kindergartenjahrs in Betrieb gehen kann. Die Handwerker erledigen im Gebäude noch Restarbeiten und einige wichtige Themen sind noch nicht in trockenen Tüchern, doch das Landratsamt Landsberg als Aufsichtsbehörde gab grünes Licht, und die ersten Kinder können das neue Umfeld bereits genießen. Unsere Redaktion hat die Kindertagesstätte besichtigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen