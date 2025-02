Situation bei der Kinderbetreuung bleibt in Geltendorf schwierig

Obwohl zuletzt die Kapazitäten deutlich ausgebaut worden sind, bleibt die Kinderbetreuungssituation in der Gemeinde Geltendorf angespannt. Diese Erkenntnis ergibt sich aus dem Ende Januar zu Ende gegangenen Anmeldezeitraum für Krippe, Kindergarten und Schulkinderbetreuung, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Einige Eltern, die ihre Mädchen und Buben neu angemeldet haben, müssen laut Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann damit rechnen, keinen Betreuungsplatz zugeteilt zu bekommen.

Dies gilt vor allem für die Krippe. 55 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren seien angemeldet worden. Das entspreche etwa der Hälfte der Kinder dieser Altersgruppe in der Gemeinde, berichtete Naumann. Allerdings habe die Gemeinde nur 36 freie Plätze, womit rund ein Drittel der Familien nicht versorgt werden könne. Etwas besser sieht es im Kindergartenbereich mit 73 Anmeldungen und 60 freien Plätzen aus. Bei der Schulkinderbetreuung fehlten 21 Plätze.

Die Zahl der Krippenplätze wurde in Geltendorf zuletzt mehr als verdoppelt

Damit reichen die zuletzt unternommenen Anstrengungen der Gemeinde, neue Betreuungsplätze zu schaffen, nicht aus, auch wenn die Gemeinde mit dem Kinderhaus Blumenwiese und der neuen Einrichtung in der alten Walleshauser Schule die Zahl der Kindergartenplätze um 46 Prozent auf 255 erhöhen konnte und die Zahl der Krippenplätze von 30 auf 66 mehr als verdoppelt wurde.

Für den anhaltenden Engpass sieht Naumann mehrere Gründe: So steige die Zahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf nicht nur in der Gemeinde Geltendorf, sondern flächendeckend stark an, in Geltendorf waren es 2022 15 Kinder, nunmehr sind es 38. Je mehr dies sind, desto kleiner müssen die Gruppen sein: „Für ein Kind mit besonderem Förderbedarf brauchen wir im Prinzip drei Plätze“, so Naumann. Zwar sei die Zahl der Geburten von zeitweise 60 und mehr zuletzt auf 49 im Jahr gefallen, doch aufgrund des Zuzugs führe das nicht zu weniger Kindern in den Betreuungseinrichtungen. Auch der Betreuungsbedarf bei Schulkindern nehme deutlich zu: 60 Prozent der Erstklässler würden inzwischen für eine Nachmittagsbetreuung angemeldet. Die geburtenstarken Jahrgänge von 2020 bis 2022 werden zudem mehr Platz an der Grundschule benötigen. Starten im September 2025 zwei erste Klassen, werden es 2026 gleich vier sein.

Eine Trendwende sei nicht zu erwarten, sagte Naumann und er verwies auf die zunehmende bauliche Verdichtung und die Ausweisung neuer Baugebiete. Das Fazit von Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP): „Wir werden nicht umhinkommen, weitere Zwischenlösungen zu konstruieren.“