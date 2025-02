Wenn Freunde in Streit geraten

Am frühen Samstagabend befanden sich zwei Freunde (36 und 33 Jahre alt) in einer Gaststätte in Hausen. Nach reichlich Alkohol gerieten die beiden wegen der Ex-Freundin des Älteren in Streit, worauf dieser laut Polizeibericht seinem Freund mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht schlug. Der Geschädigte blutete danach im Gesicht und ein Teil eines Schneidezahnes brach ihm durch die Schläge ab.

Alexandra Lutzenberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dorfwirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis