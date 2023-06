Theater Geltendorf lädt zu einem heiteren Jubiläumstag ein

Der Verein "Theater Geltendorf" wird 50. Das ist ein Grund, beim "Alten Wirt" mal wieder einen Freilichttheatertag abzuhalten.

Vor mittlerweile 50 Jahren wurde der Verein „Theater Geltendorf“ (damals noch unter dem Namen „Volkstümliche Sing- und Spielgruppe Geltendorf“) von 13 Gründungsmitgliedern im Gasthof „Alter Wirt“ ins Leben gerufen. Obwohl bereits seit den 1920er-Jahren in Geltendorf Theater gespielt wurde, kam es erst 1973 zur Vereinsgründung. Seither inszenierte der Verein knapp 60 Aufführungen. Das 50-jährige Bestehen des Vereins wird am Samstag, 1. Juli, mit einem Freilichttheatertag begangen.



Obwohl Theaterstücke (Komödien, Schwänke, Lustspiele) den überwiegenden Anteil des aufgeführten Bühnenprogramms einnehmen, wurden in der Vergangenheit schon mehrere Sketch-Shows und Freilichttheatertage dargeboten, dieses Mal lautet das Motto "Let’s Act – Open Air Theatertag“. Gestartet wird mit einem Weißwurstfrühstück, musikalisch begleitet vom Blasorchester Geltendorf. Über den Tag hinaus werden die Besucher mit selbstverfassten Sketchen unterhalten und können im Nebenzimmer des Alten Wirts zudem eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Vereins mit Bildern und auch Videos bestaunen. Bei dieser Gelegenheit sollte man auch am Losstand vorbeischauen, wo sich mit etwas Glück einer der zahlreichen Gewinne abstauben lässt.

Später am Abend macht beim Theater Geltendorf auch die Shakesbeerbar auf



Weiter geht es mit einem Improtheater und einem Auftritt des Stand-up-Comedian „Hani Who“. Die Band „Intimissimi“ lässt den Abend mit italienischer Musik ausklingen. Die kulinarische Verpflegung übernimmt das Team vom Alten Wirt. Ferner werden am Nachmittag Kaffee und Kuchen sowie „Ice-Rolls“ verkauft. Zu späterer Stunde, während des Comedyauftritts und des Bandbeitrags, werden zusätzlich Getränke von der vereinseigenen Shakesbeerbar gereicht.



Das Freilichtfest ist für 1. Juli am Schaidter Platz (am Alten Wirt) geplant. Falls das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung macht, ist als Ausweichtermin der 8. Juli vorgesehen. (AZ)

