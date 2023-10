Geltendorf

vor 33 Min.

Totengräber aus Oberbayern treffen sich in Geltendorf

Plus Zu den Traditionen rund um Kirchweih gehört, dass die Totengräber sich treffen. Wolfgang Kurz organisiert die Veranstaltung in Geltendorf. Wie er zu dieser Arbeit gekommen ist.

Von Gerald Modlinger

Der Kirchweihmontag war früher eine Art inoffizieller Feiertag, an dem sich viele Berufstätige freigenommen hatten. Und so passierte es vor etwa 40 Jahren, dass die Totengräber aus Bichl bei Bad Tölz einen Ausflug an den Tegernsee machten und im Wirtshaus Kollegen trafen, die sich ebenso freigenommen hatten. Aus diesem Zufall entwickelte sich eine feste Institution: Alljährlich kommen seither am Kirchweihmontag Totengräber aus ganz Oberbayern zusammen. Heuer findet das Treffen in Geltendorf statt.

Organisiert wird das diesjährige Treffen von Wolfgang Kurz. Diesen kennen viele als langjährigen Vorsitzenden des Geltendorfer Trachtenvereins. Totengräber ist der 63-Jährige noch nicht so lange, eigentlich erst, nachdem er sich 2016 aus seiner früheren Berufstätigkeit als Leiter einer Bankfiliale verabschiedet hatte. Zu der Zeit saß man im Alten Wirt zusammen und schaute sich ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft an. Dabei wurde Kurz von einem der örtlichen Totengräber gefragt, ob er gelegentlich aushelfen könne. Drei Wochen später hatte Kurz seinen ersten Einsatz – und er stellte sich als ehemaliger Banker gar nicht mal ungeschickt an. Seither ist er Totengräber beziehungsweise eigentlich Mitarbeiter des Bestattungsdienstes, der in der Gemeinde Geltendorf exklusiv beauftragt ist, Gräber zu öffnen und zu schließen.

