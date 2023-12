Unfallverursacher flüchtet nach Schleuderpartie bei Geltendorf

Ein anderer Autofahrer kann zwar noch ausweichen, kommt dabei aber von der Straße ab. Dabei wird er leicht verletzt.

Die Landsberger Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen bei Geltendorf ereignet hat. Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Autos, der ins Schleudern geraten war.

Wie die Polizei meldet, kam der Unbekannte in seinem dunklen Pkw gegen 6.30 Uhr aus Richtung Moorenweis und bog schleudernd von der Staatsstraße in Richtung Geltendorf ab. Ein 59-Jähriger aus Windach konnte rechtzeitig reagieren und wich dem entgegenkommenden Fahrzeug aus. Dabei touchierte sein Wagen aber eine Warnbake und kam von der Fahrbahn ab.

Der Windacher verletzte sich dabei leicht. An seinem Fahrzeug und der Warnbake entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Von dem Unfallverursacher ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw, eventuell einen BMW handeln könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/9320 zu melden. (AZ)

