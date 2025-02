60-Jähriger missachtet Vorfahrt bei Kaltenberg und kollidiert mit Bus

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2027 von Scheuring in Richtung Kaltenberg. Beim Ortseingang Kaltenberg, an der Einmündung zur Staatsstraße 20254, übersah er beim Linksabbiegen einen vorfahrtsberechtigten Omnibus, informiert die Polizei Landsberg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Es gab keine Verletzten bei dem Unfall. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (AZ)

