Kinderbetreuung: Schule Walleshausen ist wieder im Spiel

Wie können ab September in der Gemeinde Geltendorf provisorische Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden? Der Blick richtet sich wieder nach Walleshausen.

Die jüngste Gemeinderatssitzung in Geltendorf ist wieder auf viel Publikumsinteresse gestoßen. Es hielt allerdings nur kurz an: Als nach knapp 15 Minuten die Informationen zur Kinderbetreuungssituation gegeben waren, lichteten sich die Zuschauerränge wieder weitgehend. Nach dem Ende der Anmeldefrist am Tag zuvor stellt sich die Lage im Prinzip so dar, wie bereits im Herbst erwartet worden war. Allerdings verfolgt die Gemeinde jetzt wieder einen anderen Ansatz, um das Problem zu lösen.

Auf den Betreuungsplatz genau kann die ab September zu erwartende Situation in Krippe, Kindergarten und Nachmittagsbetreuung an der Schule zwar bislang nicht dargestellt werden. Denn es ist noch unklar, wie viele Mädchen und Buben im Herbst vom Kindergarten in die Schule wechseln. Eine Tendenz, sagte Geschäftsstellenleiter Patrick Naumann, sei aber erkennbar: Im Krippenbereich sieht er nach Ende der Anmeldefrist ein Defizit von zehn Plätzen, im Kindergarten bei 26, während bei der Schulkindbetreuung noch zwei Plätze verfügbar seien. Man benötige also ab Herbst zwei zusätzliche Gruppen.

Die Toiletten der alten Schule in Walleshausen müssen verbessert werden

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, möglichst für alle Kinder Betreuungsplätze anzubieten", versicherte Bürgermeister Robert Sedlmayr (ÖDP) den zahlreich gekommenen Eltern. Entgegen den Überlegungen in den vergangenen Monaten wird nun auch wieder die ehemalige Schule in Walleshausen als Möglichkeit zur Kinderbetreuung in den Blick genommen. "Das Jugendamt im Landratsamt hat uns signalisiert, dass wir die alte Schule als Interimslösung anbieten dürfen", berichtete er weiter. Voraussetzung dafür sei jedoch, die sanitären Anlagen zu verbessern. Mit der vorübergehenden Nutzung der alten Schule könnten dennoch hunderttausende Euro gespart werden, die ein Provisorium mit Containern oder Holzmodulen auf dem Festplatz kosten würde.

Momentan sei die Verwaltung dabei, einen Träger für die in Walleshausen geplante Kinderbetreuung zu finden, ergänzte der Geschäftsstellenleiter. Auch er sieht nur einen geringfügigen Anpassungsbedarf im Schulgebäude, in dem schon einmal kurzzeitig durch die Lebenshilfe Kinder betreut worden waren.

