Geltendorf

vor 34 Min.

Warum der Bezahl-Parkplatz in Geltendorf teilweise abgesperrt ist

Plus Auf dem Bezahl-Parkplatz in Geltendorf ist auch nach dem Ende der Corona-Zeit wenig los. Was ist eigentlich aus den Kaufabsichten der Gemeinde geworden?

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Dass der nördliche Pendlerparkplatz am Geltendorfer Bahnhof im Dezember 2018 gebührenpflichtig wurde, war damals ein großer Aufreger. Inzwischen ist es um diese Sache ziemlich ruhig geworden. Das betrifft nicht nur die öffentliche Wahrnehmung des Vorgangs, sondern auch die Inanspruchnahme der 387 Parkplätze. Im Herbst ist ein Teil davon sogar abgesperrt worden. Was ist da los?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen